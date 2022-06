Panucci: “Milan, hai dato una bella immagine di come si gestisce il gruppo”

Christian Panucci, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla stagione appena conclusa del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Christian Panucci ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore rossonero: "Si, sono molto contento. Il Milan fa parte della mia vita calcistica. Ha fatto un lavoro straordinario, non era la squadra favorita ma lo era l'Inter. Ha dato un'immagine molto bella di come si gestisce la società, il gruppo. Grande lavoro di Pioli, è stata una grande cavalcata. Un giocatore che mi ha sorpreso? Tonali ha fatto una grande campionato, quest'anno ha fatto un cambio di ritmo importante".