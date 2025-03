Panchina Milan, Xavi candidato: parole chiare sul futuro. E rivela di …

Xavi, ex allenatore del Barcellona accostato alla panchina del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro

Xavi Hernandez , ex allenatore del Barcellona accostato anche alla panchina del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'France Football', soffermandosi in modo particolare sul proprio futuro e sulle proprie ambizioni. Ecco, dunque, le sue parole.

Panchina Milan, Xavi si espone: "Cerco un progetto stimolante. Voglio ..."

Sul ritorno in panchina: "Tornare ad allenare? Non ho nulla di predefinito, sono aperto. Perché non allenare un'altra squadra di LaLiga? Sto cercando un progetto stimolante, ho l'ambizione di vincere trofei. Ascolterò le diverse offerte".