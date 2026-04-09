Allegri - eccezion fatta forse per quest'ultimo segmento di stagione - l'ha fatta girare, tra infortuni, squalifiche e mille difficoltà, al meglio delle sue potenzialità. I risultati parlano per lui. Terzo posto in classifica in Serie A, a + 6 sulla quinta in graduatoria, attualmente la Juventus. Con la concreta possibilità di riportare il Diavolo subito in Champions League, dopo appena un anno di assenza. In fin dei conti, è l'obiettivo che gli ha sempre chiesto il club, sin dal suo ingaggio.
Padovano sul Milan: "Allegri e Tare hanno avuto la bravura di prendere Rabiot e Modrić"—
Michele Padovano, ex attaccante della Juve, è intervenuto nelle ultime ore a 'TMW Radio' e, sollecitato a fornire la sua opinione sul perché, secondo lui, il Milan di Allegri in queste ultime partite stesse segnando poco, ha risposto con convinzione: "Credo che quest'anno bisogna fargli una statua ad Allegri e Tare. Con la squadra che hanno essere lì è un miracolo. Hanno avuto la bravura di prendere Adrien Rabiot e Luka Modrić che hanno aggiustato molto cose. Sono cose che mancano alla Juve, giocatori di esperienza che ti fanno crescere il gruppo".
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