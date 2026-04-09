Padovano sul Milan: "Allegri e Tare hanno avuto la bravura di prendere Rabiot e Modrić"

Michele Padovano, ex attaccante della Juve, è intervenuto nelle ultime ore a 'TMW Radio' e, sollecitato a fornire la sua opinione sul perché, secondo lui, il Milan di Allegri in queste ultime partite stesse segnando poco, ha risposto con convinzione: "Credo che quest'anno bisogna fargli una statua ad Allegri e Tare. Con la squadra che hanno essere lì è un miracolo. Hanno avuto la bravura di prendere Adrien Rabiot e Luka Modrić che hanno aggiustato molto cose. Sono cose che mancano alla Juve, giocatori di esperienza che ti fanno crescere il gruppo".