Padovan: “Con tanto lavoro Tonali è diventato il migliore a centrocampo”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla crescita del centrocampista del Milan Sandro Tonali

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato di Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni: "Tonali è stato uno dei protagonisti della stagione. Sorprendente perché è restato al Milan dopo una prima annata non felice e si è ridotto lo stipendio. Ma anche perché con volontà, abnegazione, sacrificio e lavoro è riuscito a essere il giocatore più importante del centrocampo. Si è guadagnato il posto fisso anche in nazionale. Nessuno in una stagione ha avuto una maturazione così rapida e completa".