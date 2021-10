Padovan: “Tatarusanu è parso un portiere padrone della porta e dell’area”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla prestazione di Cyprian Tatarusanu durante Milan-Verona

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato di Cyprian Tatarusanu, autore di un'ottima prestazione durante Milan-Verona. Queste le sue parole sul portiere rossonero. "Credo che a Mirante sia chiaro che lui farà il secondo di Tatarusanu, però non si può mai dire. Tatarusanu ha risposto con efficacia e vigore alla chiamata del Milan. Non ha parato il rigore, però il primo tiro del Verona che era una conclusione molto pericolosa lui è riuscito a deviarla in angolo. I gol subiti non sono ascrivibile a colpe sue, mi è parso complessivamente sicuro, un portiere padrone della porta e dell'area".