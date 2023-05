Padovan: “La stagione del Milan è stata semi fallimentare” | News

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla stagione in corso del Milan. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha parlato della stagione del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha la sola dimensione Champions a disposizione. La stagione del Milan, al contrario di quella dell'Inter o del Napoli che ha vinto lo Scudetto, è stata semi fallimentare. L'unica cosa che la può salvare è la partecipazione alla Champions. Alla stagione do comunque 5. La partecipazione alla Champions per una squadra campione d'Italia in carica è poco più del minimo sindacale".