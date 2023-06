Orlando: “Icardi? Giocatore integro, se qualcuno lo prende fa un affare”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, Massimo Orlando ha parlato di calciomercato e della situazione di Mauro Icardi , attaccante di proprietà del PSG : "Gli anni di inattività al PSG lo hanno innervosito, si è rimesso in gioco in un campionato che sta crescendo. Se torna con la testa giusta è assolutamente un giocatore integro che può far bene. Se qualcuno lo prende fa un affare".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero su Pep Guardiola ed un suo possibile futuro in Italia: "Troppo intelligente per venire in Italia. Dopo tutto quello che ha vinto, allenare qui porta grandi pressioni. In questo momento non gli interessa venire qui e affrontare tutti questi problemi".