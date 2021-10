Nosotti: “L’unica volta in cui il Milan ha tremato è stato contro il Porto”

Marco Nosotti, noto giornalista, ha fatto il punto sul Milan parlando dell'unica volta in cui è andati in difficoltà quest'anno

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Marco Nosotti ha parlato del Milan. Queste le parole del giornalista sui rossoneri. "L'unica situazione in cui abbiamo visto tremare il Milan è nella partita contro il Porto. I rossoneri soffrono le squadre che non ti fanno uscire fuori e che lasciano poco spazio. Il Porto ha aggredito tanto e ha giocato bene: queste cose sono quelle che mettono in difficoltà i rossoneri. Contro l'Atletico, noi che l'abbiamo vissuta sul campo, gli errori sono stati veramente troppo pesanti".