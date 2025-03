Napoli-Milan, De Giuseppe: “Joao Felix apatico e inutile. Che musi lunghi”

Su Joao Felix: "C’erano animi molto giù di morale in casa Milan, con Rejienders che ha ammesso che la squadra aveva paura. Devo essere sincero e non me l’aspettavo. I rossoneri non sono scesi in campo. C’erano davvero musi lunghi, ho visto Joao Felix molto apatico quasi inutile. E Conceicao si è fatto sentire a bordo campo rimproverandolo molto". LEGGI ANCHE: Milan, Pavlovic disastroso! Specchio di una difesa senza leader. E il futuro… >>>