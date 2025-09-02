Milan, Trevisani: “Rabiot è totalmente inutile”. Ecco i motivi

Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato del mercato del Milan dopo la fine delle trattative del primo settembre 2025. E su Rabiot ...

Durante l'episodio di Fontana di Trevi, in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, post fine del mercato estivo, gli host del programma hanno valutato anche il lavoro della dirigenza del Milan. I rossoneri, infatti, hanno chiuso tante operazioni, 10 in entrata. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame. In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku. A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci. Ecco il pensiero di Riccardo Trevisani (parole riprese da RadioRossonera).