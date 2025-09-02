Durante l'episodio di Fontana di Trevi, in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, post fine del mercato estivo, gli host del programma hanno valutato anche il lavoro della dirigenza del Milan. I rossoneri, infatti, hanno chiuso tante operazioni, 10 in entrata. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame. In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku. A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci. Ecco il pensiero di Riccardo Trevisani (parole riprese da RadioRossonera).
Milan, Trevisani: “Rabiot è totalmente inutile”. Ecco i motivi
"Forte in attacco, molto forte a centrocampo, peggiorato in difesa e migliorato in panchina. 6,5 è il voto complessivo".
Poi un parere molto forte e importante sul colpo finale del Milan, ovvero Rabiot. Ecco la critica di Trevisani: "Totalmente inutile. Costa tra tutto 50 milioni, hai già Ricci e Jashari, forse serviva un difensore di livello". Rabiot è arrivato l'ultimo giorno di mercato per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro con i bonus dal Marsiglia.
