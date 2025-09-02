Mercato Milan, Pastore: “Per me senza voto”. Ecco tutti i suoi dubbi

Durante l'episodio di Fontana di Trevi, in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, post fine del mercato estivo, gli host del programma hanno valutato anche il lavoro della dirigenza del Milan . I rossoneri, infatti, hanno chiuso tante operazioni , 10 in entrata. In difesa arrivano De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan e Athekame . In attacco un solo colpo, ovvero quello di Nkunku . A centrocampo un vero restyling: dentro Modric, Jashari, Rabiot e Ricci . Ecco il pensiero di Giuseppe Pastore (parole riprese da RadioRossonera).

Pastore: "Milan? Non capisco quale sia il sistema di gioco"

"Senza voto. Non capisco quale sia il sistema di gioco, e veniamo da una settimana in cui il direttore sportivo si è detto spiazzato per il cambio di modulo, cosa che in realtà si vedeva da settimane. 3-5-2? Allora a sinistra hai Estupiñan e Bartesaghi e a destra Saelemaekers e Athekame".