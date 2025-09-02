Milan, Pellegatti: 'Mercato stordente. Sarebbe un fallimento se ...'

"Bisognava cercare un'alternativa prima di cedere Thiaw. Ora non c'è il difensore, i 40 milioni non possono giocare in difesa. Sarebbe stato da Scudetto con un grande difensore".
"Il mercato si è chiuso con un po' di amaro in bocca. E' stato stordente. Il Milan ha chiuso 39 operazioni, 22 cessioni, 7 giocatori via in scadenza e 10 arrivi. Si saranno mossi più di 350 milioni". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del mercato del Milan e in particolare del mancato colpo in difesa. Ecco le sue parole da 'YouTube': "Mi auguro che sia un modo di lavoro che non rivedremo più, sarebbe un fallimento, perché se si continua così non si costruisce nulla. Squadra eccellente a centrocampo e in attacco, visto Nkunku".
Pellegatti continua: "Resta il problema in difesa: Odogu è un'incognita. Akanji non è arrivato perché il Milan non gioca la Champions, non per il denaro. Joe Gomez, c'era già l'areo pronto, poi il Liverpool ha cambiato idea. Il problema è che il difensore andava preso prima. Lo sanno anche i dirigenti del Milan che è stato un errore".
"Bisognava cercare un'alternativa prima di cedere Thiaw. Ora non c'è il difensore, i 40 milioni non possono giocare in difesa. Sarebbe stato da Scudetto con un grande difensore".
