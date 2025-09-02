Milan, Pellegatti: 'Mercato stordente. Sarebbe un fallimento se ...'

"Il mercato si è chiuso con un po' di amaro in bocca. E' stato stordente. Il Milan ha chiuso 39 operazioni, 22 cessioni, 7 giocatori via in scadenza e 10 arrivi. Si saranno mossi più di 350 milioni". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del mercato del Milan e in particolare del mancato colpo in difesa. Ecco le sue parole da 'YouTube': "Mi auguro che sia un modo di lavoro che non rivedremo più, sarebbe un fallimento, perché se si continua così non si costruisce nulla. Squadra eccellente a centrocampo e in attacco, visto Nkunku".