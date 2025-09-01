Stefano Borghi - telecronista di Sky Sport - ha parlato dell'attuale rosa del Milan nel corso della trasmissione 'L'ascia Raddoppia' di Cronache di Spogliatoio. In particolare, si è soffermato sui pochi gol rimasti nei piedi dei giocatori offensivi rossoneri a causa di alcune pesanti cessioni sul calciomercato. Seguendo questo ragionamento, ad ora, la squadra consegnata nelle mani di Massimiliano Allegri sarebbe dunque più debole rispetto a quella della scorsa stagione. Di seguito, si riporta il ragionamento di Borghi.
Borghi: “Il Milan ha ceduto un numero di gol che non ha rimpiazzato”
Stefano Borghi ha parlato della rosa attuale del Milan durante 'L'ascia Raddoppia', il programma del giovedì sera di Cronache di Spogliatoio
Milan, Borghi: "Squadra rafforzata? Impossibile"—
Le parole del giornalista: "Facendo anche il più superficiale dei conti, tu hai ceduto un numero di gol che non hai rimpiazzato: Reijnders, Theo Hernandez. Abraham e Jovic hanno fatto 14 gol in stagione, contando tutte le competizioni. Mi pare 10 Abraham e 4 Jovic, se non sbaglio. È un numero di gol che non hai rimpiazzato, ma anche solo a centrocampo. Al posto di Reijnders ne sono entrati tre (Modric, Ricci e Jashari, ndr), ma in tre hanno la metà dei gol di Reijnders. Quindi, pensare a una squadra rafforzata attraverso questo mercato a me risulta impossibile".
