Borghi: “Il Milan ha ceduto un numero di gol che non ha rimpiazzato”

Le parole del giornalista: "Facendo anche il più superficiale dei conti, tu hai ceduto un numero di gol che non hai rimpiazzato: Reijnders, Theo Hernandez. Abraham e Jovic hanno fatto 14 gol in stagione, contando tutte le competizioni. Mi pare 10 Abraham e 4 Jovic, se non sbaglio. È un numero di gol che non hai rimpiazzato, ma anche solo a centrocampo. Al posto di Reijnders ne sono entrati tre (Modric, Ricci e Jashari, ndr), ma in tre hanno la metà dei gol di Reijnders. Quindi, pensare a una squadra rafforzata attraverso questo mercato a me risulta impossibile".