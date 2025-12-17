Pianeta Milan
Maignan predica attenzione: “Non possiamo pensare a quello fatto l’anno scorso. È tutto diverso…”

Intervistato da 'SportMediaset' il capitano del Milan Mike Maignan ha parlato della Supercoppa Italiana, ricordando che domani sarà diverso. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Il primo trofeo stagionale si avvicina. Domani sera, alle ore 20:00, andrà in scena la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. A sfidarsi saranno il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte. Al termine del match, si scoprirà la finalista che lunedì sera andrà a giocarsi la possibilità di aggiungere un nuovo trofeo alla bacheca della propria squadra, Bologna e Inter permettendo.

Mike Maignan, le parole a 'SportMediaset'

A proposito di trofei, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' il portiere e capitano del Milan Mike Maignan. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

Sulla possibilità di vincere un trofeo prestigioso come l'anno scorso: "Un trofeo è sempre bello ma finché non lo abbiamo vinto non possiamo festeggiare o pensare a quello che abbiamo fatto l'anno scorso: è un altro cammino, è un'altra partita, tutto diverso. Sarà una partita molto difficile: dobbiamo rimanere concentrati su quello che possiamo fare e dare il massimo in ogni secondo".

