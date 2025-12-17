Sulla possibilità di vincere un trofeo prestigioso come l'anno scorso: "Un trofeo è sempre bello ma finché non lo abbiamo vinto non possiamo festeggiare o pensare a quello che abbiamo fatto l'anno scorso: è un altro cammino, è un'altra partita, tutto diverso. Sarà una partita molto difficile: dobbiamo rimanere concentrati su quello che possiamo fare e dare il massimo in ogni secondo".