Milan, Sabatini: 'Pura sofferenza. Allegri c'è c'è fiducia, ma...'

L'importante è vincere. E il Milan vince, nel secondo tempo. Continua a non subire nulla e, anzi, crea. Prima un altro gol annullato, a Gimenez, poi le due reti: Ruben di testa e Pulisic per un 2-0 che è molto allegriano. Sandro Sabatini, giornalista, parla di Lecce-Milan 0-2 e in particolare di Massimiliano Allegri e non solo. Ecco le sue parole tramite il suo profilo Instagram.