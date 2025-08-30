Milan, Sabatini: 'Pura sofferenza. Allegri c'è c'è fiducia, ma...'

Una buona risposta quella del Milan di Allegri dopo il primo passo falso contro la Cremonese alla prima partita della Serie A 2025-26.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LECCE-MILAN
L'importante è vincere. E il Milan vince, nel secondo tempo. Continua a non subire nulla e, anzi, crea. Prima un altro gol annullato, a Gimenez, poi le due reti: Ruben di testa e Pulisic per un 2-0 che è molto allegriano. Sandro Sabatini, giornalista, parla di Lecce-Milan 0-2 e in particolare di Massimiliano Allegri e non solo. Ecco le sue parole tramite il suo profilo Instagram.
"Tre punti per il Milan per restare dopo la Cremonese. Il Milan ha sofferto per vincere il Lecce, perché è stata di pura sofferenza, molto per il mercato tra Musah e Gimenez. Allegri torna da Lecce con una fiducia ritrovata con una squadra che può arrivare tra le prima quattro. Serve però chiudere il mercato, con poi il ritorno di Leao e l'arrivo di Nkunku in attacco".
Una buona risposta quella del Milan di Allegri dopo il primo passo falso contro la Cremonese alla prima partita della Serie A 2025-26.
© RIPRODUZIONE RISERVATA