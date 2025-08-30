Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Ravezzani: “Modric fa differenza. Può reggere? Con Nkunku …”

LECCE-MILAN

Milan, Ravezzani: “Modric fa differenza. Può reggere? Con Nkunku …”

Milan, Ravezzani: 'Modric fa differenza. Può reggere? Con Nkunku ...'
Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato della partita tra Lecce e Milan, di Allegri, Modric e Nkunku. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"È stata una classica Allegrata la vittoria contro il Lecce. Su Allegri, dopo la Cremonese, si sono scatenati tutti i bombardieri, ma la stagione dipende anche dalla società". Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato della partita tra Lecce e Milan, di Allegri, Modric e Nkunku. Ecco le sue parole a 'QSVS' su 'YouTube': "Era ingeneroso attaccare Allegri dopo la Cremonese. Vittoria contro il Lecce con un Allegrata. Era la partita più difficile da affrontare, visto che non c'erano i giocatori migliori in campo come Leao e Pulisic, poi il mercato. Insomma una situazione difficile e un clima di negatività. Non era facile".

Milan, Ravezzani esalta Modric con un dubbio. Su Nkunku e difesa ...

Ravezzani continua: "Allegri schiera una squadra compatta, senza prendere gol. Il Milan era misera cosa in attacco. Allegri ha avuto il coraggio di puntare su Loftus-Cheek ed è riuscito a vincere. Modric è l'unico di classe e fa la differenza. Bisognerà vedere se riuscirà a reggere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Milan e la strategia sul mercato, basterà per arrivare in Champions? >>>

"Va dato anche un po' di ottimismo: l'attacco dovrebbe essere di alta qualità. Nkunku ha qualità, ha numeri tecnici, a condizione che stia bene. Con Pulisic, Leao, il Milan si presenta con un attacco eccellente. Le fasce rimangono il problema. Anche la difesa è scarsa".

Leggi anche
Nkunku si presenta: “Darò tutto per questa maglia, sono entusiasta del progetto”
Lecce-Milan, Teotino: “Vittoria importante prima della sosta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA