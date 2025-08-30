Milan, Ravezzani: 'Modric fa differenza. Può reggere? Con Nkunku ...'

"È stata una classica Allegrata la vittoria contro il Lecce. Su Allegri, dopo la Cremonese, si sono scatenati tutti i bombardieri, ma la stagione dipende anche dalla società". Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato della partita tra Lecce e Milan, di Allegri, Modric e Nkunku. Ecco le sue parole a 'QSVS' su 'YouTube': "Era ingeneroso attaccare Allegri dopo la Cremonese. Vittoria contro il Lecce con un Allegrata. Era la partita più difficile da affrontare, visto che non c'erano i giocatori migliori in campo come Leao e Pulisic, poi il mercato. Insomma una situazione difficile e un clima di negatività. Non era facile".