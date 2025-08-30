Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lecce-Milan, Teotino: “Vittoria importante prima della sosta”

INTERVISTE

Lecce-Milan, Teotino: “Vittoria importante prima della sosta”

Lecce Milan, Teotino: 'Vittoria importante prima della sosta'
Lecce-Milan, Teotino analizza la vittoria rossonera: le parole dell’opinionista a Sky Sport dopo il successo della squadra di Allegri.
Francesco De Benedittis

Il Milan vince in trasferta contro il Lecce per 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Una vittoria importante che vale il primo successo in campionato per la squadra di Allegri.

A commentare la prestazione dei rossoneri, negli studi di Sky Sport durante il programma Calciomercato - L’Originale, è stato il giornalista e opinionista Giancarlo Teotino, che ha analizzato la prova del Milan. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Lecce Milan, Teotino: " Buon secondo tempo. Un primo un po' faticoso"

—  

"Vittoria importante anche perché era in una condizione difficile dal punto di vista degli assenti. Quindi ha fatto secondo me un buon secondo tempo. un primo un po' faticoso. Il pericolo non c'è mai stata la percezione da parte di nessuno perché il Lecce ha fatto veramente poco, solo un paio di azioni nel finale del primo tempo.

LEGGI ANCHE: Il Milan si affida ai suoi talenti: Loftus-Cheek e Pulisic rispondono presente

Però è importante per il Milan andare alla sosta con questi 3 punti e con la possibilità di ricostruire una squadra che ancora non c'è".

© RIPRODUZIONE RISERVATA