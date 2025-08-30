Lecce-Milan, Teotino: “Vittoria importante prima della sosta”

Lecce Milan, Teotino: " Buon secondo tempo. Un primo un po' faticoso"

"Vittoria importante anche perché era in una condizione difficile dal punto di vista degli assenti. Quindi ha fatto secondo me un buon secondo tempo. un primo un po' faticoso. Il pericolo non c'è mai stata la percezione da parte di nessuno perché il Lecce ha fatto veramente poco, solo un paio di azioni nel finale del primo tempo.