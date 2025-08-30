Nkunku si presenta: “Darò tutto per questa maglia, sono entusiasta del progetto”

Sul rapporto con Maignan:
"Lo conosco da tanti anni, ci siamo scritti ed era molto felice per me quando ha saputo del mio arrivo al Milan. Siamo due ragazzi simili, con un carattere competitivo, è un grande amico e sono contento di ritrovarlo qui".
La carriera di Christopher Nkunku: da Parigi al vertice del calcio europeo—
Nato a Lagny-sur-Marne il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku muove i primi passi nel calcio professionistico nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. È con il club parigino che debutta in prima squadra nel 2015, collezionando 78 presenze e 11 gol e arricchendo il suo palmarès con tre Ligue 1 e diverse coppe nazionali.
Il vero salto di qualità arriva nell'estate del 2019, con il trasferimento al Lipsia. In Germania, Nkunku si afferma come uno dei talenti più brillanti del panorama europeo, collezionando 172 presenze e segnando ben 70 gol. Il suo picco di rendimento arriva nella stagione 2022/23, dove conquista il titolo di capocannoniere della Bundesliga e vince due Coppe di Germania.
Nel 2023, la sua carriera prosegue al Chelsea, dove continua a vincere trofei internazionali come la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025, chiudendo la sua avventura con 62 presenze e 18 reti. Dopo aver completato la trafila nelle nazionali giovanili, Nkunku ha debuttato con la Nazionale maggiore della Francia nel marzo 2022, con cui vanta 14 presenze.
