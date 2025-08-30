Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Nkunku si presenta: “Darò tutto per questa maglia, sono entusiasta del progetto”

INTERVISTE

Nkunku si presenta: “Darò tutto per questa maglia, sono entusiasta del progetto”

Nkunku si presenta: “Darò tutto per questa maglia, sono entusiasta del progetto” - immagine 1
Le prime parole da calciatore del Milan di Nkunku, rilasciate ai microfoni di MilanTV: dal progetto rossonero al rapporto con Maignan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

È ufficiale: il Milan ha messo a segno un colpo importante per il suo reparto offensivo con l'arrivo di Christopher Nkunku. L'attaccante francese approda in rossonero a titolo definitivo dal Chelsea e indosserà la maglia numero 18. Ecco, di seguito, le prime parole da calciatore rossonero rilasciate ai microfoni di MilanTV:

Nkunku: "Contento di ritrovare Maignan, abbiamo un carattere simile"

—  

Sul Milan e il progetto

"Felice di questa nuova avventura ed entusiasta di vestire la maglia rossonera, mi sono fatto coinvolgere da questo progetto, darò tutto per questi colori".

LEGGI ANCHE

Sul rapporto con Maignan:

"Lo conosco da tanti anni, ci siamo scritti ed era molto felice per me quando ha saputo del mio arrivo al Milan. Siamo due ragazzi simili, con un carattere competitivo, è un grande amico e sono contento di ritrovarlo qui".

La carriera di Christopher Nkunku: da Parigi al vertice del calcio europeo

—  

Nato a Lagny-sur-Marne il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku muove i primi passi nel calcio professionistico nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. È con il club parigino che debutta in prima squadra nel 2015, collezionando 78 presenze e 11 gol e arricchendo il suo palmarès con tre Ligue 1 e diverse coppe nazionali.

Il vero salto di qualità arriva nell'estate del 2019, con il trasferimento al Lipsia. In Germania, Nkunku si afferma come uno dei talenti più brillanti del panorama europeo, collezionando 172 presenze e segnando ben 70 gol. Il suo picco di rendimento arriva nella stagione 2022/23, dove conquista il titolo di capocannoniere della Bundesliga e vince due Coppe di Germania.

LEGGI ANCHE: Il Milan si affida ai suoi talenti: Loftus-Cheek e Pulisic rispondono presente

Nel 2023, la sua carriera prosegue al Chelsea, dove continua a vincere trofei internazionali come la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025, chiudendo la sua avventura con 62 presenze e 18 reti. Dopo aver completato la trafila nelle nazionali giovanili, Nkunku ha debuttato con la Nazionale maggiore della Francia nel marzo 2022, con cui vanta 14 presenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA