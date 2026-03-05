Pianeta Milan
Ricci carica l’ambiente: “Il derby è una delle partite più belle del mondo. Champions? Siamo a buon punto”

Milan, Ricci: 'Derby? Una delle partite più belle del mondo'
Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv'. Ecco le sue parole
Samuele Ricci, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Milan Tv', canale tematico rossonero. L'ex Torino ha parlato del gruppo e dell'importanza del sentirsi dentro la squadra, di Modric ma anche del percorso dei rossoneri fino alla fine del campionato. Inoltre, non poteva mancare un pensiero sul derby con l'Inter in programma domenica sera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, le dichiarazioni di Samuele Ricci

"Ci sentiamo tutti importanti, merito del mister e dello staff. Nessuno si sente al di fuori della squadra, cercano sempre di tenere dentro tutti, anche quelli che giocano meno. In un club come il Milan la concorrenza è alta, ma penso che la professionalità di un giocatore sta anche nel farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, anche per pochi minuti. Vestiamo una maglia che chiunque vorrebbe vestire, quindi bisogna sempre dare il massimo e onorarla".

Su Luka Modric: "Anche fuori dal campo vedi un giocatore e un uomo che sa comportarsi. Mai una lamentela o una parola fuori posto. Questo ti fa capire la grandezza fuori dal campo".

Sul derby: "È una rivalità molto importante, da sempre una delle partite più belle del mondo. Viene vista da tutto il pianeta, quindi bisogna sentirsi fortunati a poter approcciare una partita del genere".

Sul percorso del Milan: "È sempre quello. Abbiamo iniziato a luglio e ci siamo detti che il club meritasse un posto in Champions. Ora siamo a buon punto, ma non è ancora finita. Ci servono ancora punti e cercheremo di dare il massimo fino alla fine, questo vale per chiunque venga chiamato in causa. Poi vedremo".

