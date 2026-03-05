Milan, Ricci: 'Derby? Una delle partite più belle del mondo'

La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si racconta
Su Luka Modric: "Anche fuori dal campo vedi un giocatore e un uomo che sa comportarsi. Mai una lamentela o una parola fuori posto. Questo ti fa capire la grandezza fuori dal campo".
Sul derby: "È una rivalità molto importante, da sempre una delle partite più belle del mondo. Viene vista da tutto il pianeta, quindi bisogna sentirsi fortunati a poter approcciare una partita del genere".
Sul percorso del Milan: "È sempre quello. Abbiamo iniziato a luglio e ci siamo detti che il club meritasse un posto in Champions. Ora siamo a buon punto, ma non è ancora finita. Ci servono ancora punti e cercheremo di dare il massimo fino alla fine, questo vale per chiunque venga chiamato in causa. Poi vedremo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA