Milan, Ricci: 'Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby'

Ricci: “Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. L’obiettivo e il rapporto con Allegri”

Il derby di Milano si avvicina e il centrocampista del Milan Samuele Ricci ne ha parlato: spazio anche allo Scudetto e ad Allegri. Ecco le sue parole a 'SportMediaset'
Emiliano Guadagnoli
Samuele Ricci ha parlato a 'SportMediaset' del Milan di Allegri e del derby di domenica contro l'Inter. Ecco le parole del centrocampista rossonero.  "Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta".

Ricci ha parlato anche del suo rapporto con Allegri. Ecco le sue parole: "Abbiamo entrambi lo stesso senso dell'umorismo. Attualmente mi vede più mezz'ala perché sia Modric che Jashari in questa fase stanno facendo benissimo. Per me l'importante è giocare, naturalmente anche entrando a gara in corso".

Passaggio anche su Eleonora Incardona ex tifosa dell'Inter come svelato dal suo fidanzato Ricci: "Ora tifa per me, non so se in passato era nerazzurra. Adesso è dalla mia parte. Si cerca di parlare il meno possibile di lavoro. Fa anche lei un lavoro un po' particolare: è sempre fuori e viaggia tanto per andare alle partite, poi ha anche conduzioni in studio. Però sono due lavori che si intrecciano bene anche a livello di tempo libero e questa è una cosa a nostro favore". Sulla tesi di laurea in economia aziendale: "Lo studio è stata una parte che ho sempre cercato di portare avanti. La mia famiglia ha sempre cercato di mettere al primo posto lo studio e poi tutto il resto, soprattutto quando ero più piccolo. Adesso sono autonomo, però lo studio è un aspetto importante che mi porto avanti". Sulla passione per la chitarra: "Adesso ho un po' mollato ma in passato ho strimpellato: ho preso qualche lezione per divertirmi un po' e soprattutto per fare una cosa nuova. Ancora un po' mi è rimasto".

