Milan, Ricci: 'Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby'

Passaggio anche su Eleonora Incardona ex tifosa dell'Inter come svelato dal suo fidanzato Ricci: "Ora tifa per me, non so se in passato era nerazzurra. Adesso è dalla mia parte. Si cerca di parlare il meno possibile di lavoro. Fa anche lei un lavoro un po' particolare: è sempre fuori e viaggia tanto per andare alle partite, poi ha anche conduzioni in studio. Però sono due lavori che si intrecciano bene anche a livello di tempo libero e questa è una cosa a nostro favore". Sulla tesi di laurea in economia aziendale: "Lo studio è stata una parte che ho sempre cercato di portare avanti. La mia famiglia ha sempre cercato di mettere al primo posto lo studio e poi tutto il resto, soprattutto quando ero più piccolo. Adesso sono autonomo, però lo studio è un aspetto importante che mi porto avanti". Sulla passione per la chitarra: "Adesso ho un po' mollato ma in passato ho strimpellato: ho preso qualche lezione per divertirmi un po' e soprattutto per fare una cosa nuova. Ancora un po' mi è rimasto".