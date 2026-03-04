Milan, Pellegatti: 'Vogliamo dare retta a Allegri? Cosa voleva e cosa vuole'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche dell'infortunio di Gabbia e delle conseguenze al Milan. Un appello in favore di Allegri. Ecco l'estratto da 'YouTube'

"A gennaio Allegri voleva, avrebbe voluto un difensore. Riteneva di essere scarso a livello di quantità nel reparto. La trattativa per Disasi portata avanti da Tare sembrava poter andare a buon fine. Ballava un milione. Negli ultimi giorni di mercato hanno detto no a Tare per Disasi, ma si a 30 milioni per Mateta". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del futuro del Milan e del presente, visto che Matteo Gabbia non ci sarà per un mese dopo l'operazione per un'ernia. Ecco l'estratto da 'YouTube'.