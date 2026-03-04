Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti non ci sta: “Ora siamo con tre centrali. Vogliamo dare retta ad Allegri? Ecco cosa vuole”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti non ci sta: “Ora siamo con tre centrali. Vogliamo dare retta ad Allegri? Ecco cosa vuole”

Milan, Pellegatti: 'Vogliamo dare retta a Allegri? Cosa voleva e cosa vuole'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche dell'infortunio di Gabbia e delle conseguenze al Milan. Un appello in favore di Allegri. Ecco l'estratto da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"A gennaio Allegri voleva, avrebbe voluto un difensore. Riteneva di essere scarso a livello di quantità nel reparto. La trattativa per Disasi portata avanti da Tare sembrava poter andare a buon fine. Ballava un milione. Negli ultimi giorni di mercato hanno detto no a Tare per Disasi, ma si a 30 milioni per Mateta". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del futuro del Milan e del presente, visto che Matteo Gabbia non ci sarà per un mese dopo l'operazione per un'ernia. Ecco l'estratto da 'YouTube'.

LEGGI ANCHE: Leao verso il rinnovo. E Pulisic? Milan, non fare scherzi. S'insinua un sospetto ...>>>

"Vogliamo accontentare Allegri? Sicuramente non ha chiesto André. Chiederà due attaccanti, un forte difensore, un forte centrocampista e un esterno. Vogliamo stilare un elenco che vada bene ad Allegri? Ora siamo con tre centrali più Odogu che non ha mai toccato il campo. La colpa non è di Allegri, anzi menomale che c'è Allegri. Vogliamo dare retta ad Allegri oppure si continua con il mercato parallelo?".

Leggi anche
Albertini: “Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l’Inter...
Verso Milan-Inter, Pjanic non ha dubbi: “Conoscendo Allegri, crede ancora nello...

© RIPRODUZIONE RISERVATA