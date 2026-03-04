Milan, Pellegatti: 'Vogliamo dare retta a Allegri? Cosa voleva e cosa vuole'

"A gennaio Allegri voleva, avrebbe voluto un difensore. Riteneva di essere scarso a livello di quantità nel reparto. La trattativa per Disasi portata avanti da Tare sembrava poter andare a buon fine. Ballava un milione. Negli ultimi giorni di mercato hanno detto no a Tare per Disasi, ma si a 30 milioni per Mateta". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del futuro del Milan e del presente, visto che Matteo Gabbia non ci sarà per un mese dopo l'operazione per un'ernia. Ecco l'estratto da 'YouTube'.
"Vogliamo accontentare Allegri? Sicuramente non ha chiesto André. Chiederà due attaccanti, un forte difensore, un forte centrocampista e un esterno. Vogliamo stilare un elenco che vada bene ad Allegri? Ora siamo con tre centrali più Odogu che non ha mai toccato il campo. La colpa non è di Allegri, anzi menomale che c'è Allegri. Vogliamo dare retta ad Allegri oppure si continua con il mercato parallelo?".
