Albertini: 'Campionato riaperto se il Milan vince contro l'Inter? Mai dire mai'

Albertini: “Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l’Inter fa uno scivolone…”

Demetrio Albertini, leggenda del Milan, ha parlato del derby contro l'Inter in programma domenica 8 marzo alle 20:45 in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'
L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate. Una vittoria dei rossoneri nel derby ridurrebbe il margine della squadra di Chivu a 7 punti, comunque tanti per pensare a una rimonta, ma non abbastanza per smettere di crederci.

In merito a un eventuale lotta scudetto riaperta se il Milan dovesse vincere il derby, ha parlato anche Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero dal 1988 al 2002. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, perché sette punti da recuperare sarebbero comunque tanti, specialmente con questa Inter che viaggia a mille in Serie A. Però, ecco, i nerazzurri dovrebbero poi stare attenti a non fare scivoloni. E nel calcio mai dire mai: io ho vinto uno Scudetto da -7 a sette giornate dalla fine nel 1998-99, rimontando su di una grande Lazio. Noi le vincemmo tutte, loro ne persero due di fila con Roma e Juventus, e poi alla penultima giornata facemmo il sorpasso decisivo".

