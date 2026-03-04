Pianeta Milan
Milan, Pjanic è sicuro: 'Conoscendo Allegri, crede ancora nello scudetto'
Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona, ha parlato della lotta scudetto e del suo rapporto con Massimiliano Allegri in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'
Nella settimana del derby, c'è un pensiero che rimbomba nella testa dei tifosi del Milan: una vittoria contro l'Inter riaprirebbe la lotta scudetto? Non esiste una risposta certa, 7 punti di distanza a 10 partite dal traguardo sarebbero comunque tanti, ma come diceKakà: "Finché si può, bisogna crederci".

Milan, Pjanic su Allegri e sulla lotta scudetto

In merito a questo dilemma si è espresso anche Miralem Pjanic. L'ex centrocampista bosniaco conosce bene Allegri: il tecnico rossonero è stato suo allenatore alla Juventus dal 2016 al 2019. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Conoscendo Allegri, crede ancora nello scudetto. Tutto può succedere, ma l'obiettivo più realistico è la qualificazione in Champions. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter. Dal punto di vista della gestione della squadra è il miglior allenatore che abbia mai avuto".

"Allegri vedeva tutto in anticipo. Prima dei quarti di Champions col Barça mi prende da parte: 'Prova qualche angolo per Chiello, domani facciamo gol così'. Detto fatto. Mi pungolava anche sulle punizioni, mi diceva che non sapevo calciarle".

