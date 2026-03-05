Milan-Inter, Capello: 'Vorrei vedere un Leao così grintoso anche in campo'

"Ai nerazzurri manca Lautaro, è vero, però in attacco l’Inter ha già dimostrato di non avere problemi grazie ai giocatori che possono entrare e fare la loro parte offensivamente. L’aspetto più difficile per il Milan è l’emergenza tra i difensori, con Allegri che deve far fronte a infortuni come quelli di Bartesaghi e Gabbia: deve assolutamente sperare che non si faccia male nessun altro. In attacco mi immagino dall’inizio la coppia Pulisic e Leao e ho sentito il portoghese a parole molto grintoso e determinato: ecco, mi piacerebbe vederlo così determinato anche in campo, a mostrare con agonismo tutta la sua qualità, che è innegabile. Però molte volte finisce per assentarsi per alcuni tratti della partita e invece per lui è ora di questo salto importante".