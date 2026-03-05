Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rabiot: “Allegri è sempre lo stesso. Modric? La sua qualità la conoscevamo”

INTERVISTE

Milan, Rabiot: “Allegri è sempre lo stesso. Modric? La sua qualità la conoscevamo”

Milan, Rabiot: 'Allegri è serpe lo stesso. Modric? La sua qualità la conoscevamo'
Rabiot, centrocampista del Milan, dopo aver parlato a 'Rivista Undici' dei suoi mesi a Milano, si è spostato su Allegri e Modric..
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri arriva dal Marsiglia in estate, ha rilasciato una lunga intervista a 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese ha voluto parlare di diverse tematiche ma, si è soffermato in modo particolare su due figure: quelle di Max Allegri e Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Rabiot

—  

E su Luka Modric? «La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan cerca il nuovo numero 9: chi è Pellegrino?

Su Allegri e la sua visione del calcio: «Allegri è rimasto sempre lo stesso, forse più sereno. Con lui c’è l’ambizione di far bene, di dare tutto, di allenarsi al cento per cento e di giocare ogni partita come se fosse l’ultima».

Leggi anche
Milan, Pavlovic svela: “Soffro Pulisic in allenamento. Spero torni al gol perché per noi è...
Rabiot: “Sono venuto al Milan per aiutare la squadra e dare tutto me stesso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA