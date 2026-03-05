Adrien Rabiot , centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri arriva dal Marsiglia in estate, ha rilasciato una lunga intervista a 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese ha voluto parlare di diverse tematiche ma, si è soffermato in modo particolare su due figure: quelle di Max Allegri e Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Rabiot

E su Luka Modric? «La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia».