Adrien Rabiot , uno dei pilastri del nuovo centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri è stato intervistato dai microfoni di 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Marsiglia, ha subito lasciato il segno, conquistando il cuore di tutti i tifosi. 'Il cavallo pazzo' ha volto toccare diverse tematiche, a partire dal suo arrivo al Milan e i primi mesi a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul suo arrivo al Milan e i primi mesi positivi: «Mi aspettavo un impatto del genere. Sono venuto qui per questo, per aiutare la squadra, per dare tutto me stesso. Non sono un giocatore egoista, ma uno che lavora per il gruppo: penso al bene del collettivo, sia in campo che fuori. Sento di aver portato serenità tra i compagni di squadra e anche all’allenatore, che mi conosce e sa che sono affidabile. Poi non potevo immaginare che la squadra potesse andare così bene».