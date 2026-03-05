Sui fischi a Bastoni legati ancora all'episodio contro la Juventus che ha lanciato i nerazzurri verso lo scudetto: "Li devi accettare, non puoi arginare un dissenso popolare. Alcuni hanno dato colpa ai giornalisti, qua non c'entra nulla. Ha visto il tifoso cosa è successo e si è fatto un idea. Non è colpa dei giornalisti che hanno dato spazio a un episodio che andava commentato. Non credo che il problema sia la simulazione, quando quello che ha scatenato dopo".