Impallomeni: “Allegri-Real Madrid? Se fosse vero, andrà. Il Milan non so se…”

Stefano Impallomeni, giornalista sportivo ed ex calciatore, ha voluto commentare le voci legate all'addio di Allegri al Milan per andare al Real Madrid
Alessia Scataglini
Stefano Impallomeni, giornalista sportivo ed ex calciatore, ha voluto commentare alcuni temi caldi legati al calcio degli ultimi giorni durante Maracana, trasmissione di TMW Radio. Il giornalista sportivo ha voluto soffermarsi sulla tentazione Real Madrid per Allegri, attuale allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Allegri, tentazione Real Madrid: cosa dovrebbe fare? "Sarebbe il terzo tentativo. lo credo che se fosse vero, stavolta andrà. Non so se il Milan possa dargli le garanzie che si aspetta. Potrebbe ritrovare la sua verve sul piano tecnico a Madrid".

Sui fischi a Bastoni legati ancora all'episodio contro la Juventus che ha lanciato i nerazzurri verso lo scudetto: "Li devi accettare, non puoi arginare un dissenso popolare. Alcuni hanno dato colpa ai giornalisti, qua non c'entra nulla. Ha visto il tifoso cosa è successo e si è fatto un idea. Non è colpa dei giornalisti che hanno dato spazio a un episodio che andava commentato. Non credo che il problema sia la simulazione, quando quello che ha scatenato dopo".

