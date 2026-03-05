LEGGI ANCHE: Parla Rabiot: "Mi aspettavo un impatto del genere. Modric mi ha stupito. Ibrahimovic è stato un esempio"
Che ruolo potrebbe avere Totti alla Roma? "Non è detto che un grande sul campo sia un grande dirigente poi. Lo è stato Maldini, trattato poi malissimo, ma non credo abbia la cultura per fare il dirigente. Per me non ha questa tantasia di farlo. E un nome pesante però, devi dargli un ruolo. Una società che vuole crescere e diventare importante deve pensarci bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA