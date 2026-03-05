Pianeta Milan
Anellucci: “Tonali? In Italia questa operazione non può farla nessuno. Il Milan…”

L'agente FIFA Claudio Anellucci ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio su Sandro tonali, ex Milan: le sue parole...
Alessia Scataglini
L'agente FIFA Claudio Anellucci ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', in onda nel pomeriggio di ieri. L'agente ha voluto trarre diverse tematiche: dal possibile ritorno di Tonali, ex Milan in Italia, fino al ruolo di Totti alla Roma (e l'esempio di Maldini). Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Anellucci

Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: "E' un giocatore cresciuto moltissimo, che il Milan ha dato via per rimpinguare le casse. Venduto molto bene, poi quando lo vendi a 70-80 mln è chiaro che chi lo compra può permetterselo e non deve vendere. Oggi l'operazione Tonali in Italia non la può fare nessuno. Oltre al cartellino, devi dargli 8-10 mln l'anno e certe cifre in Italia non se le può permettere nessuno. E non credo che lui poi voglia tornare in Italia".

Che ruolo potrebbe avere Totti alla Roma? "Non è detto che un grande sul campo sia un grande dirigente poi. Lo è stato Maldini, trattato poi malissimo, ma non credo abbia la cultura per fare il dirigente. Per me non ha questa tantasia di farlo. E un nome pesante però, devi dargli un ruolo. Una società che vuole crescere e diventare importante deve pensarci bene".

