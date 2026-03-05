L'agente FIFA Claudio Anellucci ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', in onda nel pomeriggio di ieri. L'agente ha voluto trarre diverse tematiche: dal possibile ritorno di Tonali, ex Milan in Italia, fino al ruolo di Totti alla Roma (e l'esempio di Maldini). Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Anellucci

Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane: "E' un giocatore cresciuto moltissimo, che il Milan ha dato via per rimpinguare le casse. Venduto molto bene, poi quando lo vendi a 70-80 mln è chiaro che chi lo compra può permetterselo e non deve vendere. Oggi l'operazione Tonali in Italia non la può fare nessuno. Oltre al cartellino, devi dargli 8-10 mln l'anno e certe cifre in Italia non se le può permettere nessuno. E non credo che lui poi voglia tornare in Italia".