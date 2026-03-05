Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, Vieri sulle parole di Leao: “Vita e morte lasciamole stare, ma il derby è una gara che vuoi giocare”

Verso il derby, Vieri: 'Gli attaccanti decidono le partite, sarà bellissimo'
Christian "Bobo" Vieri, ex bomber italiano, si è espresso in vista di Milan-Inter nella sua intervista concessa a 'La Repubblica': queste le sue parole
Redazione PM

Prosegue l'avvicinamento a Milan-Inter, la partita più attesa della stagione. Rossoneri e nerazzurri si affronteranno domenica 8 marzo alle 20:45 in una sfida che promette spettacolo: gli uomini di Allegri hanno l'ultima chance per tenere vivo il sogno scudetto, mentre Thuram e compagni vogliono chiudere definitivamente il discorso.

Milan, le parole di Vieri in vista del derby

In vista di Milan-Inter, si è espresso anche Christian Vieri, ex attaccante italiano che ha giocato da entrambe le sponde del naviglio. "Bobo" ha parlato della stagione del Diavolo e ha commentato le dichiarazioni di Leao in vista del derby. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa a 'La Repubblica'.

Sulla stagione del Milan: "Il Milan ha vinto a Cremona e sta facendo una stagione incredibile. Quello di Max è un lavoro straordinario, bisogna dirgli bravo: ha riportato il Milan in alto. Se me l'aspettavo subito così decisivo? No, sinceramente no, anche perché volevo vedere che giocatori avrebbe avuto. Ha preso Rabiot, ha preso Modric, anche se ha quarant’anni. In Italia guardiamo sempre l’età, all’estero no: conta quanto sei forte. Modric ha giocato fino a quarant’anni al Real e nessuno diceva niente. È di una qualità incredibile, oggi potrebbe giocare ovunque e fare la differenza".

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri al Real Madrid? Per 'Tuttosport', direbbe di sì al richiamo soltanto se ... >>>

Sul derby: "Il Milan ha preso un nuovo centravanti a gennaio, Füllkrug, che deve ancora trovare continuità, ma resta pericoloso. Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti. È difficile da marcare, difficile da capire. La vita e la morte lasciamole stare, ma il derby è una gara che vuoi giocare. Gli attaccanti decidono le partite e San Siro sarà strapieno: è bellissimo per il pubblico".

