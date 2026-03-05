Verso il derby, Vieri: 'Gli attaccanti decidono le partite, sarà bellissimo'

Sulla stagione del Milan: "Il Milan ha vinto a Cremona e sta facendo una stagione incredibile. Quello di Max è un lavoro straordinario, bisogna dirgli bravo: ha riportato il Milan in alto. Se me l'aspettavo subito così decisivo? No, sinceramente no, anche perché volevo vedere che giocatori avrebbe avuto. Ha preso Rabiot, ha preso Modric, anche se ha quarant’anni. In Italia guardiamo sempre l’età, all’estero no: conta quanto sei forte. Modric ha giocato fino a quarant’anni al Real e nessuno diceva niente. È di una qualità incredibile, oggi potrebbe giocare ovunque e fare la differenza".