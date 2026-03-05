A pochi giorni dal derby di Milano tra il Milan e l' Inter , il difensore dei rossoneri, Strahinja Pavlovic , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola. Per l'occasione, Pavlovic non ha parlato soltanto del derby della Madonnina imminente, ma anche di come il nuovo allenatore Massimiliano Allegri abbia impattato nel mondo rossonero in questa stagione.

«Il mister mette molta attenzione sulla difesa e abbiamo fatto tanti progressi. Il merito però non è solo dei difensori perché serve l’aiuto di tutti: gli attaccanti e i centrocampisti ci danno una bella mano», ha spiegato Pavlovic che, con Allegri, è diventato un titolare fisso del Milan rispetto alla stagione scorsa, 2024-2025, quando con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi era finito spesso in panchina per scelta tecnica.