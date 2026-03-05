«Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta», ha ribadito oggi Strahinja Pavlovic , difensore rossonero, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Una partita per cui, come aveva detto Leao, sarebbe stato meglio non uscire durante la settimana. «Siamo professionisti e dobbiamo prepararci allo stesso modo per ogni incontro, però è vero che nell’aria si sente l’emozione per il derby in arrivo», la chiosa di Pavlovic sul tema.