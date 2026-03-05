Pianeta Milan
Pavlovic: “Derby da vita o morte, ha ragione Leao. Si sente nell’aria l’emozione”

Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan, ha introdotto i temi principali del derby di domenica sera a 'San Siro' contro l'Inter a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il classe 2001 concorda con le recenti parole di Rafael Leao sulla gara
Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si accenderanno per il derby tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu: una stracittadina molto sentita, da ambo le parti, che potrà dire tanto sulla classifica finale del campionato di rossoneri e nerazzurri.

Rafael Leao, attaccante del Diavolo, l'ha introdotta già qualche giorno fa, subito dopo il successo del Milan a Cremona, spiegando come il derby sia una "partita da vita o morte" da "prendere sul personale". Segno che, in casa rossonera, tengono moltissimo all'esito di questa stracittadina.

«Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta», ha ribadito oggi Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Una partita per cui, come aveva detto Leao, sarebbe stato meglio non uscire durante la settimana. «Siamo professionisti e dobbiamo prepararci allo stesso modo per ogni incontro, però è vero che nell’aria si sente l’emozione per il derby in arrivo», la chiosa di Pavlovic sul tema.

