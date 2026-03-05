Pianeta Milan
Milan, Pavlovic: "Contenti rispetto all'anno scorso. Ma c'è del rammarico perché …"

Milan, Pavlovic: “Contenti rispetto all’anno scorso. Ma c’è del rammarico perché …”

Milan, Pavlovic: 'Contenti rispetto all'anno scorso. Ma c'è del rammarico perché ...'
Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan, ha parlato in esclusiva 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sulla stagione finora condotta dai rossoneri di Massimiliano Allegri: un secondo posto in classifica può dare insoddisfazione?
Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è secondo in classifica in Serie A, con 57 punti dopo 27 partite, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte: sono 43 i gol segnati e 20 quelli subiti. I rossoneri, è vero, sono distanziati di 10 punti dal primo posto dell'Inter. E domenica c'è il derby. Ma è altrettanto vero come guardino Napoli (+4), Roma (+6), Como (+9), Juventus (+10) e Atalanta (+12) dall'alto in basso.

Tutt'altro passo, insomma, rispetto all'anonima stagione 2024-2025, in cui il Diavolo allenato da Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi ha fallito anche la qualificazione alle coppe europee. A Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato chiesto - nell'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, se ci fosse soddisfazione, in casa rossonera, per la stagione finora condotta.

Ecco la sua risposta. «È una domanda difficile. Rispetto all’anno scorso siamo contenti: l’obiettivo a inizio stagione era entrare tra le prime quattro e siamo in corsa per raggiungerlo. Però guardando il nostro rendimento, penso che avremmo potuto avere più punti, quindi un po’ di rammarico c’è. Mancano ancora undici partite e faremo tutto il possibile per ottenere il massimo. Andiamo avanti partita dopo partita e alla fine vedremo dove saremo arrivati».

