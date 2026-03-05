LEGGI ANCHE: Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attacco >>>
Ecco la sua risposta. «È una domanda difficile. Rispetto all’anno scorso siamo contenti: l’obiettivo a inizio stagione era entrare tra le prime quattro e siamo in corsa per raggiungerlo. Però guardando il nostro rendimento, penso che avremmo potuto avere più punti, quindi un po’ di rammarico c’è. Mancano ancora undici partite e faremo tutto il possibile per ottenere il massimo. Andiamo avanti partita dopo partita e alla fine vedremo dove saremo arrivati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA