Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è secondo in classifica in Serie A, con 57 punti dopo 27 partite, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte: sono 43 i gol segnati e 20 quelli subiti. I rossoneri, è vero, sono distanziati di 10 punti dal primo posto dell'Inter. E domenica c'è il derby. Ma è altrettanto vero come guardino Napoli (+4), Roma (+6), Como (+9), Juventus (+10) e Atalanta (+12) dall'alto in basso.