Milan, Fullkrug è carico: 'Non vedo l'ora di giocare il mio primo derby'

Intervistato ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', l'attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha parlato del derby in programma domenica sera. Ecco le sue dichiarazioni
La febbre da derby sale in queste ultime ore che precedono la sfida con l'Inter in programma domenica sera. Nel pomeriggio sono arrivate altre dichiarazioni in merito alla stracittadina che può risultare decisiva per il discorso Scudetto. L'ultimo a parlare è stato Niclas Fullkrug ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', in onda sulle reti televisive statunitensi. Non solo sul derby della Madonnina, l'ex West Ham si è espresso anche sui suoi primi mesi a Milano, sottolineando un rapporto speciale con questo club nonostante i pochi mesi dal suo arrivo. Ecco, di seguito le sue parole.
"Mi sono ambientato molto velocemente a Milano. Amo la cultura e questo club. Sono grato di essere qua e di giocare per questa squadra. Non so perché, ma sento di avere già una connessione profonda con i tifosi e il Milan. Sono sempre felice di entrare a San Siro".