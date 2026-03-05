Milan, Fullkrug è carico: 'Non vedo l'ora di giocare il mio primo derby'

La febbre da derby sale in queste ultime ore che precedono la sfida con l' Inter in programma domenica sera . Nel pomeriggio sono arrivate altre dichiarazioni in merito alla stracittadina che può risultare decisiva per il discorso Scudetto . L'ultimo a parlare è stato Niclas Fullkrug ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', in onda sulle reti televisive statunitensi. Non solo sul derby della Madonnina, l'ex West Ham si è espresso anche sui suoi primi mesi a Milano, sottolineando un rapporto speciale con questo club nonostante i pochi mesi dal suo arrivo. Ecco, di seguito le sue parole.

"Mi sono ambientato molto velocemente a Milano. Amo la cultura e questo club. Sono grato di essere qua e di giocare per questa squadra. Non so perché, ma sento di avere già una connessione profonda con i tifosi e il Milan. Sono sempre felice di entrare a San Siro".