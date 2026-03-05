Milan, senti Pavlovic: 'Pulisic? Spero torni al gol. Per noi è fondamentale'

Strahinja Pavlovic, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Pulisic e dei suoi gol che mancano da tempo. Ecco le sue parole

Redazione 5 marzo - 18:42

In vista del derby di Milano in arrivo questo weekend (domenica 8 marzo alle ore 20:45), il difensore del MilanStrahinja Pavlovic ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola. Non solo della stracittadina contro l'Inter di Chivu, il serbo ha parlato anche dei suoi compagni a Milanello. In particolare, il numero 31 di Massimiliano Allegri ha svelato il giocatore che soffre maggiormente in allenamento. Questo attaccante, nelle ultime settimane, è in difficoltà e anche Pavlovic si augura che possa tornare a segnare presto, magari già nella prossima partita.

Milan, le parole di Pavlovic su Pulisic — Sull'avversario più difficile negli allenamenti: «Leao è molto difficile da fermare, ma io soffro soprattutto Pulisic. È il tipo di giocatore che non va allo scontro: è veloce e ti sfugge via. Non puoi entrare forte perché trova il modo di sgusciarti via, come un serpente».

Su Pulisic che deve sbloccarsi e tornare a segnare come nel 2025: «Lo spero. Lui è forte e per noi è fondamentale».