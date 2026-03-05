La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si racconta
Stiamo parlando, però, della dodicesima giornata di campionato e da allora molte cose sono cambiate. Il Milan si ritrova a ben 10 punti di distanza dai nerazzurri, mentre all'epoca la squadra di Allegri era addirittura sopra ai cugini. Un calo che coincide proprio con quello di Pulisic.
In vista del derby, però, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare comunque la coppia Pulisic-Leao, già schierata nel derby di andata per la prima volta dal primo minuto. Il portoghese, infatti, era rientrato da pochissimo dall'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Bari, match andata in scena il 17 di agosto.
Per far fronte ai nerazzurri di Pio Esposito, grande talento che sta emergendo in modo clamoroso, a Milanello tutti si aspettano che torni il vero Pulisic, quello a cui noi tutti siamo abituati.
