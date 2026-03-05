Pianeta Milan
Derby e riscatto: il Milan si affida a Pulisic per vincere contro l’Inter

Ci si avvicina sempre di più ad uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi del Milan: il derby contro l'Inter: Allegri chiama Pulisic
Alessia Scataglini
Ci si avvicina sempre di più ad uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi del Milan: il derby contro l'Inter. Domenica sera a San Siro alle ore 20:45, i rossoneri sfideranno i nerazzurri di Chivu in un match che vale molto di più di 3 punti, soprattutto per uno degli uomini migliori di Allegri: Christian Pulisic.

Milan, Pulisic per battere l'Inter

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante americano del Milan è chiamato a spezzare il lungo digiuno che l'ha colpito: il numero 11, infatti, non va a segno dal 28 lontano dicembre. Proprio lui, nell'ultimo derby di alcuni mesi fa, aveva messo il sigillo che garantì al Milan i 3 punti nella stracittadina. Il gol si rivelò essere decisivo grazie anche alla grandissima paratona di Mike Maignan sul rigore di Hakan Calhanoglu, grande ex della serata.

Stiamo parlando, però, della dodicesima giornata di campionato e da allora molte cose sono cambiate. Il Milan si ritrova a ben 10 punti di distanza dai nerazzurri, mentre all'epoca la squadra di Allegri era addirittura sopra ai cugini. Un calo che coincide proprio con quello di Pulisic.

In vista del derby, però, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare comunque la coppia Pulisic-Leao, già schierata nel derby di andata per la prima volta dal primo minuto. Il portoghese, infatti, era rientrato da pochissimo dall'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Bari, match andata in scena il 17 di agosto.

Per far fronte ai nerazzurri di Pio Esposito, grande talento che sta emergendo in modo clamoroso, a Milanello tutti si aspettano che torni il vero Pulisic, quello a cui noi tutti siamo abituati.

