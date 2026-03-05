Milan, l'esempio dei big: Allegri si affida ai veterani per battere l'Inter

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'approfondimento sul Milan, in particolare all'importanza di Modric, Rabiot e Maignan in vista del match contro l'Inter. La settimana del derby è sempre carica di emozione, è proprio per questi motivi che la cura dei dettagli e la concentrazione devono essere sempre al massimo. Ogni gara ha un peso notevole, una stracittadina, evidentemente, ancora di più.

Milan-Inter, Allegri prepara il derby

In questi giorni, dalle parti di Milanello, Allegri ha fatto particolare affidamento alla leadership e all'esperienza di Maignan, Rabiot e Modric. "Guardate come si allenano loro": ha detto qualcosa del genere al resto della squadra. Il riferimento è alla cura e alla maniacalità con cui i tre senatori rossoneri stanno affrontando questa settimana pre-derby. Tutti, da Leao che, domenica, ha lanciato il grido di vita o morte, ai più giovani del gruppo, stanno seguendo l'esempio dei veterani.