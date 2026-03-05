Pianeta Milan
Milan-Inter, Allegri si affida ai senatori: lo spirito di Modric, Rabiot e Maignan per vincere il derby

Milan, l'esempio dei big: Allegri si affida ai veterani per battere l'Inter
Negli ultimi giorni, a Milanello, Allegri ha fatto affidamento alla leadership di Maignan, Rabiot e Modric per preparare il derby contro l'Inter: ecco i dettagli
L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'approfondimento sul Milan, in particolare all'importanza di Modric, Rabiot e  Maignan in vista del match contro l'Inter. La settimana del derby è sempre carica di emozione, è proprio per questi motivi che la cura dei dettagli e la concentrazione devono essere sempre al massimo. Ogni gara ha un peso notevole, una stracittadina, evidentemente, ancora di più.

Milan-Inter, Allegri prepara il derby

In questi giorni, dalle parti di Milanello, Allegri ha fatto particolare affidamento alla leadership e all'esperienza di Maignan, Rabiot e Modric. "Guardate come si allenano loro": ha detto qualcosa del genere al resto della squadra. Il riferimento è alla cura e alla maniacalità con cui i tre senatori rossoneri stanno affrontando questa settimana pre-derby. Tutti, da Leao che, domenica, ha lanciato il grido di vita o morte, ai più giovani del gruppo, stanno seguendo l'esempio dei veterani.

L'esempio di Maignan, Rabiot e Modric

Maignan, all'andata, era stato grandissimo protagonista della stracittadina: decisivo il suo salvataggio sul calcio di rigore di Calhanoglu. Tra i due derby è arrivato anche il rinnovo del contratto. Una firma che sembrava un miraggio fino a pochi mesi fa. Il portiere francese vivrà un'altra sfida contro l'Inter da capitano, la prima senza l'ansia, da parte del popolo rossonero, che possa essere l'ultima.

Quel timore, invece, va conservato per Modric: Il croato non ha ancora deciso se esercitare l'opzione di rinnovo per un'altro anno. Lo farà dopo il mondiale. Per Rabiot sarà la quindicesima sfida contro l'Inter: è il club italiano che ha affrontato più volte in carriera. Il bilancio è di cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. L'obiettivo, chiaramente, è quello di riequilibrare il dato.

