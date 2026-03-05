Milan, l'esempio dei big: Allegri si affida ai veterani per battere l'Inter

La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si racconta
L'esempio di Maignan, Rabiot e Modric—
Maignan, all'andata, era stato grandissimo protagonista della stracittadina: decisivo il suo salvataggio sul calcio di rigore di Calhanoglu. Tra i due derby è arrivato anche il rinnovo del contratto. Una firma che sembrava un miraggio fino a pochi mesi fa. Il portiere francese vivrà un'altra sfida contro l'Inter da capitano, la prima senza l'ansia, da parte del popolo rossonero, che possa essere l'ultima.
Quel timore, invece, va conservato per Modric: Il croato non ha ancora deciso se esercitare l'opzione di rinnovo per un'altro anno. Lo farà dopo il mondiale. Per Rabiot sarà la quindicesima sfida contro l'Inter: è il club italiano che ha affrontato più volte in carriera. Il bilancio è di cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. L'obiettivo, chiaramente, è quello di riequilibrare il dato.
