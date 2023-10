Milan, Pulisic: “La palla mi ha colpito sul petto, non era un tocco di mano”

Sul presunto tocco di mano in Genoa-Milan: "Beh, per me, ha colpito proprio sul petto e nella zona delle ascelle, cosa che non credo sia considerata una palla di mano. Quindi penso che la sentenza sia più o meno così. Non sembrava affatto un tocco di mano. Non sembrava affatto così. Mi sentivo come se lo avessi controllato bene. Quindi per me è la scelta giusta". LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic: "Pioli è un allenatore fantastico. Contro il Genoa match folle"