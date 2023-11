Garlando su Leao: “Dovrebbe avere la fame e la rabbia di Inzaghi”

Il quarto di finale di Champions a cui Garlando fa riferimento ha visto il Milan sconfiggere l'Ajax e conquistare il passaggio del turno negli ulimi minuti della partita di ritorno grazie ad una zampata sul pallone di Inzaghi, poi spinto in porta definitivamente da Tomasson. LEGGI ANCHE : Milan, torna Ibrahimovic: ecco che ruolo avrà lo svedese >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.