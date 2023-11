Costacurta elogia Camarda: “Giocatore incredibile, ha fatto un eurogol”

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 rossonero, ha segnato la sua terza rete in tre partite giocate di Youth League, nonostante giochi di ben tre anni sotto età. Le marcature stagionali in totale sono sette in dodici presenze e il dato è destinato a salire molto rapidamente. LEGGI ANCHE: Stadio, il ritorno di Ibra e non solo: Milan, parla Furlani >>>