Novellino: “Stravedo per Pioli. Qualcosa nel Milan non va a livello mentale”

Intervenuto a Tutti Convocati, Walter Novellino, ex allenatore tra le altre di Torino e Sampdoria, ha commentato la gara del Milan a Lecce e le scelte prese dal tecnico Stefano Pioli."Io stravedo per Pioli, ma fa una partita alla grande e poi un'altra un po' così. Io avrei messo Florenzi e non Musah" ha detto. Poi ha aggiunto: "Il primo tempo è stato bello, gli ultimi 25 minuti il Milan era in totale difficoltà. Qualcosa in casa Milan non va a livello mentale".