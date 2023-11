Milan, ancora #PioliOut? I pro e i contro di un cambio in panchina

1 di 3

I PRO E I CONTRO DEL #PIOLIOUT

Stefano Pioli, allenatore del Milan 13/11/2023 PianetaMilan.it Analisi (getty images)

Ecco che arriva la sosta. Si appena conclusa la 12esima giornata di Serie A ma giudizi, processi e accuse cadono come la pioggia. Fra le varie squadre di Serie A, in maggior modo fra le le big, c'erano due panchine che scottavano ma nella giornata di ieri pare che il numero sia sceso ad uno. Questo perché Rudi Garcia ha le ore contate e il Napoli ha ormai scelto di esonerarlo. Adesso, in attesa del ritorno in campo, c'è un last man standing preso di mira dai propri tifosi. Parliamo di Stefano Pioli, tecnico del Milan.

L'ottimo inizio di campionato sembrava esser stato spazzato via dalla pessima sconfitta nel derby contro l'Inter. Dopo i nerazzurri sono arrivate altre vittorie, magari meno belle, fino alla seconda sconfitta: quella contro la Juventus. Di lì in poi una discesa continua con la sconfitta al Parco dei Principi, il pareggio con il Napoli e l'eclatante caduta a San Siro contro l'Udinese. Nel mezzo la convincente vittoria in Champions League ancora contro il PSG.

Fatto un breve resoconto, arriviamo al folle pareggio di Lecce. Pioli, neanche a dirlo, è stato marchiato come il principale colpevole di una prestazione inaccettabile nel secondo tempo contro i ragazzi di D'Aversa. I cambi, alcune scelte tattiche e la poca motivazione sono stati i capi d'accusa puntati al tecnico rossonero. Ed ora, come prassi, il #PioliOut è schizzato alle stelle, rimanendo fra gli hashtag più utilizzati sui social. In questa analisi andremo ad approfondire i pro, e i contro, di un possibile cambio sulla panchina del Milan.