Milan, Pellegatti: 'Vorrei essere un druido: ecco perché. Maignan deve ...'

Milan, Pellegatti fa il punto sul toto allenatore: poi la speranza su Maignan

Sul futuro: "Mi sono presentato questa mattina come un druido. I druidi erano specialisti nel vedere il futuro dentro la sfera di cristallo. Mi piacerebbe essere un druido oggi. Non mi è mai capitato di andare in fondo ad un libro per vedere come finisce. Il mio primo desiderio oggi è sapere come finirà questa altalenante e difficile stagione. Vorrei vedere se Conceicao evolverà nel gioco e come andrà questa stagione. Dentro nella sfera di cristallo vorrei vedere come finiranno i due derby di Coppa Italia e vorrei capire chi sarà il direttore sportivo. Il favorito sembra essere Fabio Paratici, ma qualcuno mi dice di no. Vorrei sapere chi è l'allenatore. Conceicao a sorpresa oppure Conte? O il ritorno di Allegri, Gasperini, Italiano, De Zerbi".