Milan, Pellegatti: “Per me sarebbe insopportabile non vincere lo scudetto”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio contro il Torino

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', trasmissione di 'Radio 24', Carlo Pellegatti ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Queste le sue parole dopo il pareggio di Torino: "Per me sarebbe totalmente insopportabile non vincere lo Scudetto. Sentivo il presidente Scaroni che parlava di budget fra i primi quattro. Sul piano economico va bene, sul piano del tifo non lo accetterei. Hai perso il break di vantaggio, ma l'abbiamo già detto otto volte in questo campionato. Diciamolo che è tutto in mano dell'Inter, perché ogni volta che lo diciamo di qualsiasi squadra porta sfortuna. In questo momento il Milan è in grado di non battere chiunque. Leao? E' l'unico che da un mese non fa nulla. Dobbiamo essere severi con lui, perché sono settimane che non ci aiuta". Milan, le top news di oggi: esclusiva Nocerino, Kjaer torna in campo.