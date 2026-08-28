Milan, Pastore su Amorim: "La mossa Cissè vale settimane di credito"

Il Milan ha vinto giocando anche molto bene nella prima partita stagionale contro il Torino, valida per la Serie A 2026-27. Durante il podcast 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio' ha parlato della prova dei rossoneri anche il giornalista Giuseppe Pastore. Ecco il suo pensiero:

"Ovvio che una squadra con un allenatore che ha stravolto il modo di giocare non abbia 90 minuti di continuità, ma non ne ha neanche 60. Il Milan ha avuto una buona mezz’ora nel primo tempo e una buona mezz’ora nel secondo. Questo dico: facciamo lavorare allenatore e giocatori. Se Amorim si presenta alla prima di campionato con un giocatore come Cissè, fondamentalmente sconosciuto al calcio italiano, alla Serie A, e questo è il rendimento, sono giorni e settimane di credito che porti a casa".

Questo il pensiero del giornalista che ha analizzato il cambio di tipo di calcio rispetto a quanto visto la scorsa stagione con Massimiliano Allegri in panchina. Lo ha sottolineato lo stesso Amorim di come il Milan abbia giocato una partita nei primi 75 minuti e un altro nel finale: quando il Diavolo ha finito la benzina e il pressing feroce è venuto a mancare, il Torino ha preso campo creando tutto quello che non aveva creato nel resto della partita.

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Le variazioni tattiche del Milan e il fattore Venezia

La squadra, infatti, ha giocato benissimo in fase di non possesso fin quando ha avuto fiato e gambe per farlo, cercando la gestione del pallone dal basso anche con i difensori. Verticalità, triangolazioni veloci e cambi di campo improvvisi: questi sono gli aspetti su cui lavora Amorim e che si sono già visti contro il Torino. Contro il Venezia ci potrebbero essere dei cambi nella formazione titolare vista contro i granata, ma vedremo quali saranno le notizie ulteriori a riguardo.