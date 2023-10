Milan, Orlando: “Leao centravanti? No, Pioli deve lasciarlo libero”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Rafael Leao

Massimo Orlando , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi sulla possibilità che Rafael Leao giochi come centravanti del Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Massimo Orlando su Rafael Leao

"Leao centravanti? No, deve partire dall’esterno. Con i suoi tagli e le sue giocate deve essere libero. Tante volte lo ha provato lì Pioli, puoi utilizzarlo in alcuni match, ma dall’inizio non ha quelle caratteristiche". LEGGI ANCHE: Milan, da adesso si può acquistare la maglia da portiere di Giroud >>>