Maignan: “Mi aspettavo di vincere subito. Parlai con la società e …”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Al suo primo anno in rossonero, ha subito centrato la vittoria del titolo di Campione d'Italia. Un evento che, però, non ha sorpreso più di tanto l'ex PSG e Lille.