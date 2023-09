Milan, Loftus-Cheek: “Il supporto dei tifosi ci spinge a dare il massimo”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha parlato al canale ufficiale della Lega Serie A ( QUI L'INTERVISTA INTEGRALE ). Temi toccati, il derby di Milano in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , a 'San Siro', ma non soltanto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni integrali.

Loftus-Cheek sul peso che ha la maglia del Milan: "So cosa significa indossare questa maglia, non puoi non capirlo una volta che vedi la passione dei tifosi. Il supporto che ci danno i milanisti ci spinge sempre a dare il massimo. Il ruggito dei 75mila di 'San Siro' al nostro primo gol ... è qualcosa che non dimenticherò mai. È stata un'esperienza fantastica. Un suono pazzesco".