Milan, Loftus-Cheek: “Derby? Queste sono le partite che sogni di giocare”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha parlato al canale ufficiale della Lega Serie A ( QUI L'INTERVISTA INTEGRALE ). Temi toccati, il derby di Milano in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , a 'San Siro', ma non soltanto. Ecco, dunque, un estratto.

Loftus-Cheek sulla partita che vedrà il Milan opposto all'Inter: "Non vedo l'ora di giocare una partita del genere, so quanto è importante per i tifosi, quindi ci tengo - per loro, ma anche per il club - a fare una grande performance e a vincere, naturalmente. Queste sono le partite che sogni di giocare. Nessuno vuole giocare le partite da poco, le amichevoli. Le partite in cui la palla pesa e la pressione è tanta sono quelle che ti danno più gusto". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, la classifica marcatori del derby >>>