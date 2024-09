Milan-Liverpool, Braglia: “Serve la partita della vita. Su Theo e Leao…”

Non è ben chiara la connessione di Braglia tra i giocatori stranieri del Milan e l'esperienza in Champions League. Sicuramente i giocatori rossoneri hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus in termini di esperienza. Se si pensa a Theo Hernandez, Rafael Leao, Mike Maignan, Alvaro Morata, Christian Pulisic... sono tutti giocatori che hanno giocato sfide importanti in Champions e sanno come gestire queste situazioni. La Juventus ha fatto un gran calciomercato e avrà sicuramente voglia di imporsi anche nella massima competizione, ma in termini di esperienza può avere meno.