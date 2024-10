Altre parole pesanti contro Rafa

"Ora tutti quanti si sono accorti che Leao fa ca**re? Leao è questo. La cosa che mi dà fastidio è che se io volevo mandare a ca**re un allenatore non lo facevo mai a distanza, ma lo dicevo in faccia. Lui fa ca**re per i primi tre mesi, va in Portogallo e parla a distanza, dicendo di sentirsi tutelato col Portogallo. Abbi i co**ioni di dirlo a Fonseca. Non dev'essere un caso. Ci dobbiamo meravigliare se non giocano i top, se non gioca Leao dev'essere la normalità. Okafor ha giocato e ha fatto ottime azioni, rientrando in campo e passando bene la palla a Pulisic. Lui corre, porta la palla avanti e crossa alla carlona. Non ha l'idea di calcio. Lui sta prendendo solo i soldi, otto milioni sono una follia e ha fatto decenti due mesi. Io devo giudicarlo un campione? In base a cosa? Il campo parla sempre, se fai schifo perché devo darti uno status che non meriti. Tra lui e Okafor non c'è differenza".